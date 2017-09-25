В Джалилабаде предотвратили распространение огня на лесной массив

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в 17:30 на границе с 4-м участком Джалилабадского лесничего хозяйства Джалилабадского предприятия по охране и восстановлению лесов, на муниципальной территории близ села Зопун произошел пожар.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, для пресечения распространения возникшего на муниципальной территории пожара на лесной фонд, на территорию незамедлительно были привлечены сотрудники местных структур министерства по чрезвычайным ситуациям и группы противопожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате совместных усилий сотрудников лесного хозяйства и пожарных за короткое время огонь локализовали и предотвратили распространение на лесной массив.