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В Баку оштрафован владелец объекта, причинивший ущерб зеленым насаждениям

В Баку оштрафован владелец объекта, причинивший ущерб зеленым насаждениям Перед объектом на проспекте Ататюрка 118А были незаконно обрезаны стволы трех деревьев различных пород
Экология
13 января 2021 г. 17:11
В Баку оштрафован владелец объекта, причинивший ущерб зеленым насаждениям

Жалоба, поступившая в раздел Eko-Radar официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов относительно вырубки деревьев на проспекте Ататюрка в Баку, была расследована сотрудниками Государственной службой экологической безопасности.

Как сообщил Report представитель службы Бахруз Магомедов, при осмотре территории выяснилось, что перед объектом на проспекте Ататюрка 118А были незаконно обрезаны стволы трех деревьев различных пород, а также были выкорчеваны 3 оливковых дерева и несколько декоративных кустарников: "На имя владельца объекта Мухтара Гюльмамедова, который дал указание о незаконной пересадке и обрезке деревьев без заключения соответствующей экспертизы, были составлены акт и протокол, и он в качестве должностного лица оштрафован на 5 тысяч манатов".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yaşıllıqlara ziyan vuran obyekt sahibi cəzalandırılıb

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