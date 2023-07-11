В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 31 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 31 градуса тепла

12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

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12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 27-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%. В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром в ряде районов ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 16-21° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал