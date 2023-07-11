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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 31 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 31 градуса тепла 12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.
Экология
11 июля 2023 г. 13:34
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 31 градуса тепла

12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 27-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром в ряде районов ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 16-21° тепла.

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