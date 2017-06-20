Климатологи: Три четверти населения Земли столкнется со смертельно опасной жарой

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ К концу XXI века три четверти населения Земли столкнется со смертельно опасной жарой. Как сообщает Report со ссылкой на The Independent, об этом говорится в исследовании американских и британских ученых, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Оценки ученых справедливы при условии, что выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся. В противном случае со смертельной жарой столкнется около половины населения планеты. Согласно прогнозу, тяжелее всего погодные условия будут в тропических районах планеты.

По мнению ученых, климат меняется настолько быстро, что люди вряд ли успеют приспособиться к новым условиям. В настоящее время, согласно оценкам авторов, от жары страдает треть населения планеты.

К подобным выводам специалисты пришли, проанализировав более 1,9 тыс. исследований, посвященных статистике смертности людей, начиная с 1980 года, из-за жары.