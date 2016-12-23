Температура воздуха в Азербайджане повысится

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и вечером местами слабый туман, возможен моросящий дождь.

Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 6-9 градусов тепла. В Баку ночью прогнозируется 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 774 до 768 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых южных и западных районах возможны осадки и снег, местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью минус 3-8, днем 0-5 градусов тепла.