Температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых местах полуострова будет моросить. Будет преобладать северо-западный ветер, днем сменится на умеренный юго-западный, временами будет усиливатся.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 0-3, днем 5-10 градусов тепла, в Баку ночью будет 1-3, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 75-85, днем 60-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков. Однако, ночью и утром местами ожидается осадки, возможен снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.