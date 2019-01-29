Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 января в Баку и на Абшероснком полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако, ночью и утром местами будет туман, изморось. Северо-западный ветер днем перейдет на южный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, вечером в отдельных восточных районах есть вероятность моросящего дождя. На некоторых территориях ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.