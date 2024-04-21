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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
21 апреля 2024 г. 12:17
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер ​​усилится.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт. ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы и град, в высокогорьях – снег. Ночью и утром в отдельных районах временами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək güclənəcək, bəzi rayonlara yağış və qar yağacaq

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