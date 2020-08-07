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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается
Экология
7 августа 2020 г. 14:30
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 8 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 32-36, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем – 40-45%.

На пляжах Абшерона будет преобладать юно-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 25-26 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 8 августа в основном пройдет без осадков, но вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, дожди, град. Утром в горах ожидается туман. Ветер восточный, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 33-38, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание климатических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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