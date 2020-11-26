Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег

27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные, днем в основном без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер, временами с усилением.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

27 ноября в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег, днем в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

27 ноября на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная и влажная погода, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.