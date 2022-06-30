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Прогноз погоды в Азербайджане на первый день июля

Прогноз погоды в Азербайджане на первый день июля Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 июля.
Экология
30 июня 2022 г. 13:05
Прогноз погоды в Азербайджане на первый день июля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 30-34° тепла. В Баку ночью - 21-23°, днем - 32-34° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-55 %.

В большинстве районов Азербайджана завтра без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 18-23° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 1
Версия на азербайджанском языке İyul ayının ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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