О нас
Report Georgia

Прогноз погоды в Азербайджане на 29 октября

Прогноз погоды в Азербайджане на 29 октября Завтра будет преобладать умеренный юго-восточный ветер
Экология
28 октября 2020 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на 29 октября

29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах временами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

29 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 19-24, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

29 октября на Абшеронском полуострове ожидаются преобладание умеренного южного ветра (гилавара) и повышенная влажность, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 24 degrees of heat predicted tomorrow in Baku
Версия на азербайджанском языке Sabah 24 dərəcə isti olacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
27 октября 2020 г. 13:27
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
26 октября 2020 г. 14:12
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
25 октября 2020 г. 11:55
Прогноз погоды в Азербайджане на 25 октября
Прогноз погоды в Азербайджане на 25 октября
24 октября 2020 г. 12:31
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 октября 2020 г. 13:08
На оккупированные территории приходится 25% лесов Азербайджана
На оккупированные территории приходится 25% лесов Азербайджана
23 октября 2020 г. 11:50
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
22 октября 2020 г. 13:03
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
21 октября 2020 г. 13:39
В Азербайджане временно приостановлена охота на диких животных и птиц
В Азербайджане временно приостановлена охота на диких животных и птиц
21 октября 2020 г. 13:08
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
20 октября 2020 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi