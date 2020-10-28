Прогноз погоды в Азербайджане на 29 октября

Завтра будет преобладать умеренный юго-восточный ветер

29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах временами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

29 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 19-24, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

29 октября на Абшеронском полуострове ожидаются преобладание умеренного южного ветра (гилавара) и повышенная влажность, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.