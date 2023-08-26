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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
26 августа 2023 г. 12:24
Прогноз погоды на завтра

27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами вероятны краткосрочные дожди.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 20-24°, днем 26-30° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 45-55%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки. Местами ожидаются ливни и грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах вероятен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 19-24°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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