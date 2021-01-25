Прогноз погоды на 26 января

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометцентре, 26 января будет дуть умеренный юго-западный ветер, который днем временами будет усиливаться. Подует умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

26 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26-27 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.