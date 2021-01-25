О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на 26 января

Прогноз погоды на 26 января Атмосферное давление понизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%
Экология
25 января 2021 г. 13:35
Прогноз погоды на 26 января
0 : 00
0 : 00

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометцентре, 26 января будет дуть умеренный юго-западный ветер, который днем временами будет усиливаться. Подует умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

26 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26-27 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow in Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Уровень воды в Куре снова упал
ФотоУровень воды в Куре снова упал
24 января 2021 г. 17:54
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
24 января 2021 г. 12:17
В Шамахы произошло извержение грязевого вулкана Гушчу – ЭКСКЛЮЗИВ
В Шамахы произошло извержение грязевого вулкана Гушчу – ЭКСКЛЮЗИВ
24 января 2021 г. 00:16
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2021 г. 12:02
В Гызылагаджском национальном парке задержан браконьер
В Гызылагаджском национальном парке задержан браконьер
23 января 2021 г. 11:13
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
22 января 2021 г. 13:56
Минэкологии опровергло прогнозы о резком снижении уровня воды в Каспии
Минэкологии опровергло прогнозы о резком снижении уровня воды в Каспии
22 января 2021 г. 11:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается морозная погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается морозная погода
21 января 2021 г. 12:58
С завтрашнего дня национальные парки откроются для посетителей
С завтрашнего дня национальные парки откроются для посетителей
21 января 2021 г. 12:57
С завтрашнего дня в Азербайджане начинается сезон охоты
С завтрашнего дня в Азербайджане начинается сезон охоты
21 января 2021 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi