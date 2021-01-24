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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков
Экология
24 января 2021 г. 12:17
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном центре гидрометеорологии, 25 января утром местами будет слабый туман. Подует умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4 градуса тепла, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 1-3 градуса тепла, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

25 января в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Подует умеренный западный ветер, местами будет туман. Подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6 градуса мороза, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-4 градусов тепла. В горных и предгорных районах ночью и утром дороги могут покрыться льдом.

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