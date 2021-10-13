Прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 14 октября.

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 14 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром местами на полуострове вероятна изморось. Будет дуть северо-западный ветер, днем временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем – 19-21° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 19-21° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, утром местами вероятен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 1-6°, днем - 7-12° тепла.