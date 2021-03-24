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Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег

Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег Атмосферное давление поднимется с 751 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, а днем - 50-55%
Экология
24 марта 2021 г. 12:50
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег

25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятен дождь.

Усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 11-13 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 751 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, а днем - 50-55%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В некоторых местах интенсивные, в горных районах вероятен снег. Местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно предупреждению, распространенному Национальной службой гидрометеорологии, с вечера 26 по 28 марта в районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода, сильный дождь, местами интенсивный. В горных районах возможен снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м / с.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что относительно благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather will be unstable in regions, rain and snow predicted - WARNING
Версия на азербайджанском языке Rayonlarda hava qeyri-sabit olacaq, yağış, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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