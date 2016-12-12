Погода в Азербайджане резко ухудшится, прогнозируются дожди, мокрый снег и снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в некоторых местах прогнозируется туман, изморось. Временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 3-6°С, днем 11-16°С тепла, в Баку ночью 4-6°С, днем 13-15°С тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Вечером, начиная с некоторых северных и восточных районов, прогнозируются осадки, снег. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°С тепла, днем 12-17°С тепла, в горах ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем от 7-12°С тепла.

Согласно предупреждению, после наблюдавшейся в течение нескольких дней умеренной погоды 14-15 декабря погода на территории страны резко изменится, временами ожидаются дожди, мокрый снег и снег, в некоторых местах интенсивного характера. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 7-10°С. Возможна гололедица.