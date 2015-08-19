Погода на территории Азербайджана резко ухудшится, пройдут ливни

Баку. 19 августа. REPORT. AZ/ Гидрометеорологи предупреждают о резком ухудшении погоды и ливнях на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 20 августа до полудня 23 августа на территории страны ожидается нестабильная погода, усилится северо-восточный ветер, в некоторых местах возможны грозы, местами дожди. В некоторых местах есть вероятность дождей ливневого характера. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 5-8 градусов.