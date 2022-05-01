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ООН: Почва, вода и биоразнообразие сегодня находятся под угрозой

ООН: Почва, вода и биоразнообразие сегодня находятся под угрозой Эксперты ООН опубликовали очередной доклад о состоянии планеты в канун открытия 9 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар) 15-й сессии стран-участниц Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (СОР15).
Экология
1 мая 2022 г. 09:14
ООН: Почва, вода и биоразнообразие сегодня находятся под угрозой

Эксперты ООН опубликовали очередной доклад о состоянии планеты в канун открытия 9 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар) 15-й сессии стран-участниц Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (СОР15).

Как передает Report со ссылкой на RFI, они напомнили, что почва, вода и биоразнообразие, составляющие «основу нашего общественного богатства» и необходимые для выживания человечества, сегодня находятся под угрозой. Если текущие тенденции сохранятся, опасность широкомасштабных, внезапных и необратимых изменений окружающей среды будет нарастать.

Синтез информации из Global Land Outlook и Land Restoration for Recovery содержит как ключевые научные данные о состоянии планеты, так и предложения для организации политики против истощения почв и расширения пустынь.

"Инвестиции в крупномасштабное восстановление земель для борьбы с опустыниванием, эрозией почв и утратой аграрных территорий являются беспроигрышным решением, - говорится в предисловии к докладу. - Это выигрышно для окружающей среды, для климата. Это выгодно для экономики и сохранения культуры проживающих на этих территориях народов. Восстановление почв остается мощным и экономически эффективным инструментом устойчивого развития".

Эксперты напомнили, что почва, вода и биоразнообразие, составляющие «основу нашего общественного богатства» и необходимые для выживания человечества, сегодня находятся под угрозой.

Человек, трансформируя природу, перешел критические рубежи уже "по четырем из девяти критериев, определяющим здоровье планеты". И это, предупреждают специалисты, "может вызвать необратимые экологические изменения".

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Версия на азербайджанском языке BMT: Bəşəriyyət üçün zəruri olan torpaq, su, biomüxtəliflik təhlükə altındadır

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