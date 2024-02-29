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Объявлен прогноз погоды на первый день марта

Объявлен прогноз погоды на первый день марта Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
29 февраля 2024 г. 13:26
Объявлен прогноз погоды на первый день марта

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен туман, небольшая изморось. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-3°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 774 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана завтра также преимущественно без осадков. На отдельных территориях временами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура будет колебаться от 0-5° мороза ночью до 5-10° тепла днем, в горных районах ночью 5-10°, в высокогорных районах - 12-16°, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги, вероятно, покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Mart ayının ilk gününün havası açıqlanıb

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