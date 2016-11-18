Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, со вчерашнего дня до утра 18 ноября на территории страны сохранялась нестабильная погода, отмечались дожди, в горных и предгорных районах выпал мокрый снег и снег, местами сильный.

Количество выпавших осадков на Большом Кавказе составило 2-26 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 1-5 мм.

Высота снежного покрова: в Шахдаге составила 20 см, Дашкясане - 5, Сарыбаше, Гедабеке - 4, Хыналыге, Гёйгёле - 2, в Губе - 1-7 см.

Преобладал северо-западный ветер, в некоторых районах, на Абшеронском полуострове скорость ветра достигала 20-25 м/с, местами до 28 м/с.