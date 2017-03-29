Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, местами ожидается слабый туман. Северо-восточный ветер днем перейдет на временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 769 мм до 763 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Скорость западного ветра местами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 10-15 градусов тепла.