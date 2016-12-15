Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью возможен снег. Ночью и утром вероятна метель. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 1-4°С мороза, днем 1-4°С тепла, в Баку ночью 1-3°С мороза, днем 1-3°С тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст. Относительная влажность - 80-90%. Ночью и утром на дорогах будет гололедица.

В районах Азербайджана местами вероятен снег, днем в большинстве районов в основном без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°С мороза, днем 0-5°С тепла, в горах ночью 9-14°С мороза, днем 0-5°С мороза. На дорогах будет гололедица.