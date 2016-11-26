Обнародован прогноз погоды на воскресенье

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых местах столицы и полуострова возможен слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4°С тепла, днем 6-9°С тепла, в Баку - ночью 1-3°С, днем - 6-8°С тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-4°С мороза, днем - 5-10°С тепла, в горах ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С тепла.