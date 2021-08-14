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Объединение зеленого хозяйства о массовой вырубке эльдарских сосен в Баку

Объединение зеленого хозяйства о массовой вырубке эльдарских сосен в Баку "Сегодня на территории за Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова были срублены 32 высохших и больных деревьев".
Экология
14 августа 2021 г. 18:03
Объединение зеленого хозяйства о массовой вырубке эльдарских сосен в Баку

"Сегодня на территории за Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова были срублены 32 высохших и больных деревьев".

Об этом Report сообщил главный инженер Объединения зеленого хозяйства Исполнительной власти города Баку Джаваншир Мамедов.

По его словам, вырубка деревьев ведется с начала 2021 года:

“В Баку в последние годы наблюдается массовое высыхание и пожелтение эльдарских сосен. В связи с этим была создана комиссия, состоящая из специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, Института ботаники Академии наук и Объединения зеленого хозяйства. Были взяты фрагменты деревьев, проведены лабораторные анализы. Оказалось, что деревья поражены болезнью. Вырубка этих деревьев важна для того, чтобы не допустить распространение болезни на другие деревья”.

Гюнель Аббас

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Eldar şamı ağaclarının kütləvi kəsilməsilə bağlı rəsmi açıqlama verilib

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