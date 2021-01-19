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Названа причина загрязнения атмосферного воздуха в Азербайджане

Названа причина загрязнения атмосферного воздуха в Азербайджане "На сегодняшний день основной причиной загрязнения атмосферного воздуха являются транспортные средства. А это в свою очередь связано с сильным развитием промышленности в последние годы. Количество автомобилей с годами увеличивается в разы".
Экология
19 января 2021 г. 17:31
Названа причина загрязнения атмосферного воздуха в Азербайджане

"На сегодняшний день основной причиной загрязнения атмосферного воздуха являются транспортные средства. А это в свою очередь связано с сильным развитием промышленности в последние годы. Количество автомобилей с годами увеличивается в разы".

Как сообщает Report, такое мнение высказал на "Экспертном часе" начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, автопарк Азербайджана достаточно устарел: "Около 80% автопарка - это автомобили, которым 10 лет с момента выпуска. А 1/5 - это транспортные средства, возраст которых превышает 30 лет. Разумеется, количество выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ в старых автомобилях намного выше, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха. Одним из способов устранения этой проблемы является обновление автопарка. Должна быть проведена работа по постепенному сокращению использования старых автомобилей".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda atmosfer havasının çirklənməsinin səbəbi açıqlanıb

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