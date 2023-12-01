Наблюдается геомагнитная буря

Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) опубликовала прогноз космической погоды на первые три дня декабря. ​

Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) опубликовала прогноз космической погоды на первые три дня декабря. ​

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БГУ, хотя за последние три дня произошло много вспышек класса C (которые не могут влиять на Землю), солнечная активность была на низком уровне. Возможность вспышек класса M (минорные, слабо блокирующие распространение радиоволн) и X (сильные) низка. Межпланетное магнитное поле и скорость солнечного ветра находятся в пределах нормы.​

Утром 1 декабря коэффициент Kp, показывающий логарифмический индекс магнитной бури, находился в интервале 5-6, а с полудня снизится до интервала 3-4. В настоящее время геомагнитное поле находится на уровне геомагнитной бури уровня G1. В ночные часы 2 декабря коэффициент Kp составит 4-5, затем он будет уменьшаться и изменяться в интервале 2-3. 3 декабря геомагнитное поле прогнозируется спокойным.