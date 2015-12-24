Министр: В случае отсутствия процесса газификации, проводимая министерством борьба против уничтожения лесов не была бы столь эффективной

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "После получения заснятых со спутника в начале 2015 года снимков мы убедились, что благодаря ускоренному процессу газификации в стране, за последние 10 лет предотвращен процесс вырубки лесов. За 10 лет на площади более 100 тыс. га создана лесная полоса, посажено большое количество деревьев".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

По его словам, за короткое время показатель лесистых территорий достигнет 12%.

Министр также отметил, что в случае отсутствия процесса газификации, проводимая министерством борьба против уничтожения лесов не была бы столь эффективной: "Жители сел, городов и густонаселенных территорий не послушались бы наших требований. Газификация способствовала эффективности проведенных мероприятий".