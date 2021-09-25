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МЭПР: В северном регионе пойдут дожди, в реках ожидаются паводки

МЭПР: В северном регионе пойдут дожди, в реках ожидаются паводки Начиная с ночи 25-26 сентября в Губа-Гусарском районе и некоторых частях Северного региона ожидаются молнии и периодические дожди.
Экология
25 сентября 2021 г. 22:06
МЭПР: В северном регионе пойдут дожди, в реках ожидаются паводки

Начиная с ночи 25-26 сентября в Губа-Гусарском районе и некоторых частях Северного региона ожидаются молнии и периодические дожди.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В некоторых местах ожидаются сильные ливни и град. Прогнозируется, что выпадение осадков начнется в период около 02.00 ночи, а наиболее интенсивный период продлится до 07.00 утра.

В реках Гусарчай, Гудйалчай, Велвелечай, Гараджа, Агчай, Джагаджугчай, Гарачай ожидаются кратковременные паводки и сели. Северо-восточный ветер местами будет усиливаться до 18-23 м/с.

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Версия на азербайджанском языке ETSN: Şimal rayonlarına yağış yağacaq, çaylarda daşqın, sel olacaq

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