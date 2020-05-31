Медведь будет доставлен в Алтыагаджский Национальный парк

Разгуливающий в центре Шеки медведь будет доставлен в Центр реабилитации дикой природы в Алтыагаджском Национальном парке.

Как передает Report, об этом сказала заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова.

"Еще раз просим население не приближаться к территории, где находится дикое животное, быть сдержанным, не пугать его. Это не необычное явление, появление диких животных в городах и поселках время от времени наблюдается во многих частях мира. Отметим, что бурый медведь входит в число находящихся под риском вымирания видов в фауне Азербайджана. Мы должны принять все меры, чтобы для людей не было опасности, в то же время не пострадал бурый медведь. Принимаются все меры для безопасной доставки бурого медведя в Центр реабилитации диких животных в Алтыагаджском Национальном парке", - отметила замначальника.