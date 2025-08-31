    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Экология
    • 31 августа, 2025
    • 18:49
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по очистке побережья в Бильгя

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в акции по очистке побережья в Бильгя.

    Как сообщает Report, в акции, организованной Общественным объединением IDEA, приняли участие более ста волонтеров. Около пяти тонн отходов, собранных в ходе субботника, были переданы на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов ОАО "Темиз Шехер".

    Основная цель акции - пропаганда соблюдения чистоты на прибрежье и привлечение людей к совместным усилиям по охране морской среды.

    Отметим, что с целью сохранения уникального биоразнообразия Каспийского моря и других водоемов Кавказского региона IDEA осуществляет устойчивую деятельность, направленную на очистку и восстановление прибрежных территорий.

    Общественное объединение IDEA призывает граждан бережно относиться к охране окружающей среды во время отдыха на пляжах, содержать берега в чистоте, проявлять ответственное поведение, не выбрасывая отходы в окружающую среду, и оставлять образовавшиеся отходы на территории.

    Лейла Алиева   Арзу Алиева   IDEA   экология  
    Фото
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Bilgəhdə təmizlik aksiyasında iştirak ediblər

