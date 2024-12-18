Индира Гаджиева: В развитии молодежи необходимо уделять внимание науке, политической воле и поведению

В период COP29 в павильоне Министерства молодежи и спорта молодежной группой было проведено 27 мероприятий.

В период COP29 в павильоне Министерства молодежи и спорта молодежной группой было проведено 27 мероприятий.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева на конференции на тему "Отдай сердце зеленому будущему".

По ее словам, хотя изначально было предложено провести 14 мероприятий на COP29, за 11 дней состоялось 27 мероприятий: "В нашем павильоне были не только молодые волонтеры, но и много сторонних лиц, желающих добровольно участвовать в мероприятиях. Их привлекал оптимистичный подход молодежи к этим мероприятиям и к COP29 в целом".

Гаджиева также отметила, что в развитии молодежи необходимо уделять внимание науке, политической воле и манере поведения.