Бюро прогнозов: В ближайшие дни не ожидаются сильные ветра

© courtesy image

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "В ближайшие два дня на территории страны осадков не ожидается".

Об этом Report сообщила замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в последующие дни на территории страны будет преобладать умеренный южный ветер: "Ожидаемая скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, в течение дня временами будет повышаться до 15-16 метров. Так, сильные ветра не ожидаются".

Специалист отметила, что в ближайшие дни температура погоды в Баку днем составит 12-17 градусов тепла: "Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами ожидается слабый туман. В центральных низменных районах температура воздуха днем составит 15-20 градусов, в горных территориях - 9-15 градусов тепла".