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    Бюро прогнозов: Прогнозируемый на завтра в Азербайджане сильный ветер ослабеет 1 апреля

    Гюльшад Мамедова: Завтра на территории страны будет преобладать сильный северо-западный ветер

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Прогнозируемый на 31 марта на территории страны сильный ветер  ослабеет 1 апреля".

    Об этом в заявлении Report сказала замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    По ее словам, завтра на территории страны будет преобладать сильный северо-западный ветер: "Ожидается, что с утренних часов 1 апреля северо-западный ветер постепенно смягчится и в дневные часы сменится северо-восточным ветром". 

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