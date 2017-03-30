Бюро прогнозов: Прогнозируемый на завтра в Азербайджане сильный ветер ослабеет 1 апреля

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Прогнозируемый на 31 марта на территории страны сильный ветер ослабеет 1 апреля".

Об этом в заявлении Report сказала замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, завтра на территории страны будет преобладать сильный северо-западный ветер: "Ожидается, что с утренних часов 1 апреля северо-западный ветер постепенно смягчится и в дневные часы сменится северо-восточным ветром".