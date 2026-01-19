20 января в Баку и регионах ожидается мокрый снег и сильный ветер

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью и днем составит 0-3 градуса тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами интенсивные. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах ночью 8-13, в высокогорных районах - 13-18, днем - 3-8 градусов мороза.

Преимущественно в горных и предгорных районах ожидается гололед.