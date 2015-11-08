Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Индонезии

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Подземные толчки были зафиксированы в 16.34 по местному времени (12.34 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 81 километре к юго-западу от города Падангсидемпуан, расположенного в западной части острова Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 75,1 километра.

Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе возникновения цунами не сообщалось.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.