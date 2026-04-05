    • 05 апреля, 2026
    • 12:34
    Зеленский: Затяжная война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что затянувшаяся война США и Израиля против Ирана может привести к ослаблению поддержки Украины со стороны Вашингтона.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии The Associated Press.

    Отмечается, что глобальные приоритеты Вашингтона меняются, а Киев готовится к сокращению поставок критически необходимых ракет для систем ПВО Patriot, которые и так поставлялись в недостаточном количестве с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

    "Украина остро нуждается в большем количестве американских систем ПВО Patriot, чтобы противостоять ежедневным обстрелам со стороны ВС России", - заявил Зеленский.

    По его словам, российские войска продолжают интенсивные обстрелы украинских городов и районов за линией фронта, в частности объектов энергетической инфраструктуры Украины.

    "Мы должны признать, что сегодня мы не в приоритете. Поэтому я опасаюсь, что затяжная война (с Ираном - ред.) снизит поддержку нашей страны", - продолжает Зеленский.

    По словам украинского лидера, эскалация напряженности на Ближнем Востоке играет лишь на руку России. В то время как военные ресурсы истощаются, делая украинские города более уязвимыми для баллистических ударов, цены на нефть взлетают, что экономически выгодно для РФ.

    Для Киева ключевая цель - ослабить экономику Москвы и сделать войну непозволительно дорогой. Резкий рост цен на нефть из-за закрытия Ираном Ормузского пролива подрывает эту стратегию, увеличивая доходы Кремля от продажи нефти и укрепляя способность Москвы продолжать военные действия, отмечается в материале.

    "Благодаря этому Россия получает дополнительные деньги, так что да, они в выигрыше", - подчеркивает Зеленский, сославшись на частичное ослабление американских санкций в отношении российской нефти.

    Zelenski: Yaxın Şərqdə uzanan müharibə Ukraynaya dəstəyi zəiflədə bilər
    Zelenskyy says prolonged Middle East war could weaken US support for Ukraine

