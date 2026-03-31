Зеленский: Надеемся, что США поддержат предложение о Пасхальном перемирии

Украина надеется, что США поддержат предложение о Пасхальном перемирии между Киевом и Москвой.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"И я надеюсь, что Соединенные Штаты останутся решительными и помогут убедить Россию присоединиться к трехсторонней встрече и заключить мир. И я сказал это вчера, и повторяю это сегодня: мы предложили прекращение огня на Пасхальные праздники. Мы надеемся, что Соединенные Штаты поддержат его. И мы ждем ответа от России", - отметил он.

Зеленский 30 марта заявил, что Украина поддерживает любые форматы окончания войны при условии защиты суверенитета страны, а также любой формат прекращения огня, в частности, на Пасхальные праздники.