Заседание рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля

Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета состоится 3 апреля в режиме видеоконференции.

Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета состоится 3 апреля в режиме видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Третьего апреля будет заседание рабочей группы совета по защите морской среды (ПАМЕ). Оно пройдет в режиме видеоконференции. Россия будет принимать там участие на уровне экспертов", - сказал он.

Ранее стало известно, что страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за войны в Украине.

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В его состав входят Россия, Канада, США, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция.