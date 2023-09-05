Казахстан готовится к проведению около 80 мероприятий в рамках председательства в ШОС

Казахстан готовится к выполнению около 80 мероприятий в рамках своего председательства в ШОС.

Казахстан готовится к проведению около 80 мероприятий в рамках своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Глава нашего государства Касым Жомарт Токаев выступил с рядом инициатив на период годичного председательства в рамках ШОС. В том числе с инициативой о создании единого сообщества, посвященной укреплению мира и взаимопониманию на пространстве деятельности ШОС",- отметил Василенко, добавив, что приоритетами председательства Казахстана в организации станут вопросы безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

"Также стоит задача по развитию экономического сотрудничества в рамках организации. Как известно, число стран-членов этой организации возросло: в 2017 году в нее вступили Индия и Пакистан, летом этого года - Иран. Ожидается и вступление Беларуси. Вот поэтому задач очень много, и работа активно ведется",- подчеркнул замминистра.

ШОС основана 15 июня 2001 года в Шанхае. В состав организации входят девять стран: Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Азербайджан является партнером по диалогу ШОС.