Задержаны новые подозреваемые в покушении на Мадуро

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, трое новых подозреваемых были задержаны по подозрению в покушении на президента страны Николаса Мадуро.

Как передает Report, об этом сoобщает телеканал Telesur.

По его словам, в Венесуэле продолжают разыскивать двух человек, скрывающихся под псевдонимами «Пастор» и «Латино» после провалившегося террористического нападения на Мадуро.

Органами безопасности были задержаны лидеры провалившегося нападения Хенриберт Ривас, Анхела Лисбет Эспосита и полковник в отставке под псевдонимом «Корокоро».