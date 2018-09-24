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    Задержаны новые подозреваемые в покушении на Мадуро

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, трое новых подозреваемых были задержаны по подозрению в покушении на президента страны Николаса Мадуро.

    Как передает Report, об этом сoобщает телеканал Telesur.

    По его словам, в Венесуэле продолжают разыскивать двух человек, скрывающихся под псевдонимами «Пастор» и «Латино» после провалившегося террористического нападения на Мадуро.

    Органами безопасности были задержаны лидеры провалившегося нападения Хенриберт Ривас, Анхела Лисбет Эспосита и полковник в отставке под псевдонимом «Корокоро».

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