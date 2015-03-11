Япония скорбит о жертвах землетрясения 11 марта 2011 года

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В честь четвертой годовщины Великого землетрясения в Восточной Японии, которое произошло 11 марта 2011 года, в Токио и других городах пройдут траурные церемонии. В 14:46 по местному времени (8:46 мск) повсеместно будет объявлена минута молчания. В пострадавших от цунами районах в этот час раздастся вой сирен, каким четыре года назад жителей предупреждали о приближении гигантской волны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было названо Великим из-за беспрецедентной магнитуды - 9.0 и масштаба разрушений и числа жертв после 15-метрового цунами. По подсчетам сейсмологов, землетрясение подобной силы происходит в Японии не чаще одного раза в 600 лет. И землетрясение, и цунами превысили все прогнозы ученых. Неверная оценка возможных последствий землетрясения и цунами в этом районе привела к дезориентации жителей прибрежных районов: большинство из них считали свои дома безопасными в случае цунами и не стали эвакуироваться.

В результате стихийного бедствия погибли 15 тыс. 890 человек, до сих пор считаются пропавшими без вести 2589 человек. Более 90% жертв - это погибшие из-за цунами. Площадь разрушений из-за гигантской волны составила 530 кв. км, частично или полностью было разрушено 230 тыс. домов.