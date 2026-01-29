Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Япония и НАТО обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 08:38
    Япония и НАТО обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    Япония и НАТО условились продолжить укрепление сотрудничества в области обеспечения кибернетической безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Японии.

    По данным японского внешнеполитического ведомства, в Брюсселе 27 января прошло уже второе двустороннее заседание между Японией и НАТО по теме кибербезопасности. От японской стороны во встрече приняли участие представители МИД, Минобороны и национального комитета по кибербезопасности, от НАТО в переговорах участвовал заместитель генерального секретаря по вопросам цифровой трансформации и кибербезопасности Жан-Шарль Эллерманн-Кингомбе. "Обе стороны подтвердили, что продолжат тесную совместную работу в сфере кибернетической безопасности", - отметили в МИД Японии.

    Япония НАТО кибербезопасность

    Последние новости

    08:56

    Asahi TV: В Японии у скоростного поезда "синкансэн" на ходу отвалилась деталь

    Другие страны
    08:38

    Япония и НАТО обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    Другие страны
    08:20

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:12

    В Иране заявили о готовности к реальным переговорам с США

    В регионе
    07:51

    Бывший вынужденный переселенец: Благодарим президента за возможность вернуться на родину

    Внутренняя политика
    07:22

    Жительница села Мамедбейли: Мы возвращаемся в родные края

    Внутренняя политика
    07:03
    Фото

    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в село Мамедбейли

    Внутренняя политика
    06:47

    Индонезия намерена в приоритетном порядке развивать атомную энергетику

    Другие страны
    06:19

    Reuters: У аэропорта Ниамея произошли взрывы

    Другие страны
    Лента новостей