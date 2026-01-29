Япония и НАТО обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Япония и НАТО условились продолжить укрепление сотрудничества в области обеспечения кибернетической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Японии.

По данным японского внешнеполитического ведомства, в Брюсселе 27 января прошло уже второе двустороннее заседание между Японией и НАТО по теме кибербезопасности. От японской стороны во встрече приняли участие представители МИД, Минобороны и национального комитета по кибербезопасности, от НАТО в переговорах участвовал заместитель генерального секретаря по вопросам цифровой трансформации и кибербезопасности Жан-Шарль Эллерманн-Кингомбе. "Обе стороны подтвердили, что продолжат тесную совместную работу в сфере кибернетической безопасности", - отметили в МИД Японии.