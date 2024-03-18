WSJ: США обвинили Нигер в подготовке урановой сделки с Ираном

Решение Нигера разорвать военное соглашение с Вашингтоном могло быть связано с тем, что Вашингтон обвинил находящийся у власти в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) в секретной разработке сделки о предоставлении Ирану доступа к урановым ресур

Решение Нигера разорвать военное соглашение с Вашингтоном могло быть связано с тем, что Вашингтон обвинил находящийся у власти в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) в секретной разработке сделки о предоставлении Ирану доступа к урановым ресурсам.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, прибывшая в середине марта в Нигер делегация США, в состав которой входили помощник госсекретаря США по вопросам Африки Молли Фи и глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли, выразила обеспокоенность сотрудничеством Нигера с Ираном по вопросу пользования урановыми месторождениями.

The Wall Street Journal в феврале выяснила, что переговоры между Ираном и Нигером "достигли очень продвинутого этапа". Как заявил неназванный собеседник газеты, стороны подписали предварительную договоренность. При этом два других источники указали, что сделка не была завершена.

Разведывательные данные США и других западных стран указывали на то, что в результате договоренности Иран мог получить доступ к части нигерских запасов урана.