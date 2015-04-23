ВВС Сирии нанесли около десяти ударов по позициям боевиков близ Дамаска

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Cамолеты сирийских ВВС нанесли от восьми до десяти ударов по позициям боевиков в поселении Джобар в восточном пригороде Дамаска, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Звуки боевых действий были отчетливо слышны на окраине столицы. В первой половине дня после авианалетов в нескольких частях Джобара поднялись черные клубы дыма.

Житель Джобара сообщил по телефону, что армия сдерживает боевиков, пытающихся подобраться ближе к столице. Атакам с воздуха подверглись блокпосты и укрепления экстремистов.

В другой части пригорода Дамаска, горной местности Каламун, была проведена еще одна военная операция по ликвидации боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Ликвидировано несколько десятков боевиков и единиц боевой техники.

В результате успешной операции в поселении Эсаль аль-Уард был убит один из главарей "Нусры" по прозвищу Абу-Амер, который отвечал за отряды экстремистов в Каламуне.

Ливанская газета "Аль-Джамхурия" со ссылкой на источники в рядах вооруженной оппозиции сообщила, что в боях в Каламуне на севере Дамаска близ ливанской границе было убито 42 боевика.