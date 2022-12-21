ВВС Ирака ликвидировали четырех террористов и одного из главарей ИГ

ВВС Ирака провели операцию против боевиков террористической организации "Исламское государство", обосновавшихся в населенном пункте Таль-Афар на западе Мосула.

ВВС Ирака провели операцию против боевиков террористической организации "Исламское государство", обосновавшихся в населенном пункте Таль-Афар на западе Мосула.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду пресс-секретарь главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул.

В результате авиаудара "были ликвидированы пять террористов, в том числе один из главарей ИГ", приводит его слова иракский информационный портал SHAFAQ News.

"Исламское государство" оккупировало около трети иракской территории летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали освобождение захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года Багдад объявил об окончательном поражении группировки. Однако силовые ведомства до сих пор проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого совершают нападения на военнослужащих и гражданских лиц.