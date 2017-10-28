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    ВС Турции продолжают операции против РКК на севере Ирака

    В результате уничтожено самодельное взрывное устройство боевиков РКК

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ ВС Турции проводят операции против объектов террористов в районе Авашин-Басьян на севере Ирака.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

    В результате уничтожено самодельное взрывное устройство боевиков РКК.

    Подразделения Сухопутных войск задержали 2197 человек, которые пытались нелегально проникнуть на территорию Турции из Сирии. У задержанных изъято оружие. Кроме того, задержаны 38 нелегалов, пытавшихся проникнуть в Турцию из Греции.

    Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

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