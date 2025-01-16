О нас

ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке

ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой.
Другие страны
16 января 2025 г. 05:18
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой.

Как передает Report, об этом написал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в соцсети "X".

"Потребности в здравоохранении в секторе Газа остаются огромными. ВОЗ готова нарастить свою поддержку (региона - ред.) вместе с партнерами", - говорится в публикации.

Гебрейесус также выразил надежду на то, что все стороны обеспечат соблюдение сделки Израиля и ХАМАС и будут работать над долгосрочным урегулированием конфликта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi