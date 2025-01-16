ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке
ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержкеВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой.
Как передает Report, об этом написал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в соцсети "X".
"Потребности в здравоохранении в секторе Газа остаются огромными. ВОЗ готова нарастить свою поддержку (региона - ред.) вместе с партнерами", - говорится в публикации.
Гебрейесус также выразил надежду на то, что все стороны обеспечат соблюдение сделки Израиля и ХАМАС и будут работать над долгосрочным урегулированием конфликта.
Peace is the best medicine!
The #Gaza ceasefire and hostage release deal is welcome and encouraging. Too many lives have been lost and too many families have suffered. We hope all parties will respect the deal and work towards lasting peace.