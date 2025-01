ВОЗ заявила об огромных потребностях Газы в медицинской поддержке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, так как потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой.

Как передает Report , об этом написал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в соцсети "X".

"Потребности в здравоохранении в секторе Газа остаются огромными. ВОЗ готова нарастить свою поддержку (региона - ред.) вместе с партнерами", - говорится в публикации.

Гебрейесус также выразил надежду на то, что все стороны обеспечат соблюдение сделки Израиля и ХАМАС и будут работать над долгосрочным урегулированием конфликта.