ВОЗ: Южноафриканский штамм коронавируса заразнее обычного

C внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль

Штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, является более заразным по сравнению с обычным вариантом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердила в четверг на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Данный штамм является более заразным, так же как и британский, - отметила она. - Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль".

"По тяжести течения заболевания и случаям госпитализации мы не видим изменений, - добавила ван Керкхове. - В том, что касается эффективности вакцин, то в настоящее время на этот счет проводятся исследования".

В январе ВОЗ заявила, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться.